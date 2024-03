Photo : YONHAP News

Le clip de chorégraphie de « Lovesick Girls » de Blackpink a franchi, hier, la barre des 300 millions de vues sur YouTube, soit trois ans et cinq mois après sa publication.Son label YG Entertainment a fait savoir qu’il s’agit de la septième vidéo de chorégraphie du groupe féminin à avoir dépassé ce cap. Cela démontre, selon lui, que les fans internationaux de musique portent une grande attention non seulement au chant mais également aux performances du quatuor. Ce dernier compte un total de 45 clips visionnés plus de 100 millions de fois sur YouTube.Pour rappel, « Lovesick Girls » avait grimpé jusqu’au 59e rang dans le classement Hot 100 du Billboard à sa sortie.