Pyongyang : Kim Jong-un souligne l’intensification des préparatifs de guerre

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a visité, hier, une base d’entraînements de l’armée, située dans l’ouest du pays.D’après l’information relayée, aujourd’hui, par l’agence de presse officielle de l’Etat communiste, la KCNA, le dirigeant y a inspecté les installations d’entraînements et supervisé aussi les exercices de chaque unité de combat participante.Le média d’Etat a rapporté que le jeune leader avait manifesté sa grande satisfaction quant aux manœuvres des soldats et salué leur esprit du combat et de révolution.Toujours d’après la KCNA, Kim III a tout particulièrement souligné la nécessité de s’avancer vers « un nouvel âge d’or de l’intensification des préparatifs de guerre ».Sachez que son déplacement d’hier est intervenu deux jours après le lancement des nouveaux exercices militaires conjoints Séoul-Washington, baptisés « Freedom Shield ». Le Nord y a réagi violemment. Dans un communiqué publié mardi, son ministère de la Défense a prétendu que ces opérations « augmentent l’imprévisibilité de la situation dans cette région, où les hostilités ont simplement été suspendues ».