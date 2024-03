Paris Fashion Week : le grand rendez-vous des idoles

Photo : YONHAP News

La Paris Fashion Week automne/hiver 2024-2025 s’est déroulée du 26 au 5 mars dans la capitale française. Et le moins que l’on puisse dire est que ce fut le grand rendez-vous des idoles de k-pop.Lisa de Blackpink a notamment fait parler d’elle en participant à la présentation de la maison de luxe Louis Vuitton. Elle n’était pas la seule, d'ailleurs, à profiter des festivités. Jisoo a foulé le tapis rouge de Dior tandis que Rosé a été aperçu au show d’Yves Saint Laurent. Jennie, elle a participé au défilé de Chanel.Et ce n'est pas tout. A l’événement Louis Vuitton, par exemple, étaient aussi présentent Hyein de NewJeans et de Nayeon de Twice. Du côté de Miu Miu, c’est Wonyoung de Ive qui a été aperçue, tout comme Momo de Twice et Minnie de (G)I-dle.Les idoles masculins étaient eux aussi présent pour cette édition : les membres de NCT Johnny et Ten ont respectivement assisté aux show de Acne Studio et de Yves Saint Laurent. Mingyu, de SEVENTEEN, a quant à lui été vu au défilé Dior, tout comme ses camarades Seungwan chez Christian Louboutin et Dino chez OFF-WHITE. Ceci est bien sûr une liste non exhaustive des personnalités issues de la Hallyu présentes dans la capitale pour les festivités.Comment expliquer la présence massive de stars de la k-pop sur les tapis rouges depuis quelques mois ? Stratégie marketing oblige, les grandes maisons de luxe cherchent, elles aussi, à attirer un public plus jeune qu’elles pourront ensuite fidéliser. Le marché de la k-pop est certes en pleine expansion et très prometteur, mais il est aussi doté de consommateurs très jeunes qui suivent leurs idoles préférés sur les réseaux sociaux. Une bonne occasion pour ces grandes maisons de toucher un nouveau public grâce au marché de l’influence.