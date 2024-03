Wang Yi préconise de relancer les négociations de paix pour atténuer les tensions dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le ministre chinois des Affaires étrangères a réitéré que le moyen essentiel d’apaiser les tensions entre les deux Corées est de reprendre les négociations de paix. Ceci pour faire disparaître « l’inquiétude raisonnable » notamment du Nord à l’égard de sa sécurité nationale, et pour engager un processus de solution politique.Wang Yi a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui en marge de la session annuelle en cours de l’Assemblée populaire nationale, le Parlement chinois.Son expression « l’inquiétude raisonnable » peut être interprétée comme une intention de renvoyer la responsabilité de l’escalade actuelle dans la péninsule sur Séoul et Washington, et non pas sur Pyongyang.Le visage de la diplomatie de l’empire du Milieu a aussi défendu la proposition traditionnelle de son pays visant à trouver une solution à la question nord-coréenne. Il s’agit d’un principe graduel et simultané à la fois. Concrètement, le processus de dénucléarisation et les négociations de paix entre la Corée du Nord et les Etats-Unis doivent se dérouler en parallèle.