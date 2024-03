Kim III supervise des exercices militaires pendant deux jours consécutifs

Photo : KBS News

Le dirigeant nord-coréen a inspecté les forces armées pendant deux jours d’affilée. L’agence de presse officielle du pays communiste, a rapporté ce matin que Kim Jong-un avait supervisé ce jeudi les exercices d'artillerie des unités combinées de l’armée. Selon la KCNA, les unités d'artillerie à longue portée près de la frontière, chargées de la dissuasion du conflit, y ont participé. Avant d’ajouter que le leader s’est exprimé satisfait des résultats et a proposé des tâches importantes pour achever la préparation à la guerre d'artillerie.Lors de l'événement, Pak Jong-chon, vice-président du comité central du Parti du travail, a accompagné le chef suprême. Le ministre nord-coréen de la Défense, Kang Sun-nam, et le chef d'état-major, Ri Yong-gil, l’ont accueilli sur place.La veille, le 6 mars, Kim Ⅲ s’était rendue à une base d’entraînements de l’armée, située dans l’ouest du pays. Et ce, pour inspecter les installations et superviser les exercices. Cette série de visites semble être une réponse aux exercices militaires conjoints Séoul-Washington, baptisés « Freedom Shield », qui ont commencé le 4 mars.