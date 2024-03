Pyongyang effectue des exercices de tir en mer Jaune

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que les forces du Nord avaient mené, hier, des exercices de tir avec des dizaines de lance-roquettes multiples et des canons automoteurs. Cet entraînement a été effectué entre 11 et 17h sur des cibles en mer Jaune, dans la région de Nampo, au nord-ouest de la péninsule.Le JCS a expliqué qu'il surveillait les activités associées des forces nord-coréennes depuis la phase de préparation de leur exercice. Il a déclaré qu'il maintenait une posture de défense ferme, tout en soulignant le fait qu’il effectuait en ce moment même les manoeuvres militaires « Freedom Shield » avec les forces américaines. Le tout en menant une surveillance attentive des signes de provocation et les activités militaires du pays communiste. Il a également noté qu'en cas de provocation de ce dernier, une réponse écrasante serait menée.A ce sujet, la KCNA, l’agence de presse officielle du royaume ermite, a rapporté, ce matin, que Kim Jong-un avait supervisé, hier, les exercices d'artillerie des unités combinées de son armée.