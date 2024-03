Sondage : les droits des femmes ne sont pas protégés au Nord

Photo : YONHAP News

En cette Journée internationale des femmes, des résultats accablants d’un sondage ont été dévoilés : aucune nord-Coréenne interrogée ne considère que les droits des femmes sont respectés au nord du 38e parallèle. Menée par le journal Daily NK auprès de trente ressortissantes du pays communiste, cette étude a été parrainée par l’ambassade du Canada en Corée du Sud.Onze personnes, soit 36,7 % des interrogées, ont estimé que les droits des femmes ne sont pas bien défendus dans leur terre natale. Neuf ont considéré que la situation actuelle est loin d’être favorable à leur libre exercice. Ensuite, six d’entre elles ont trouvé que leurs droits fondamentaux sont protégés en partie, tandis que quatre ont déclaré ne pas avoir d’avis sur la question.Leur a ensuite été posée la question : « Avez-vous déjà reçu une éducation spéciale relative aux droits des femmes ? ». Plus de 80 % ont répondu que non.Cependant, treize sondées ont trouvé que les femmes actives dans la société avaient vu leur statut dans la famille s’améliorer. Malgré tout, le document apporte une certaine nuance : ce phénomène n’est pas dû aux politiques du régime, mais simplement à la place grandissante de la femme dans les activités économiques du foyer.Le média spécialisé dans les questions nord-coréennes a expliqué pour conclure que Pyongyang avait élaboré en 2010 la loi sur les droits des femmes. Son objectif : promouvoir les droits des femmes et interdire leur discrimination. Malgré cette initiative, ses résidentes n’ont pas vu de grands progrès sociaux les concernant ces dix dernières années.