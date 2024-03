Yoon Suk Yeol : la réunification doit être fondée sur la liberté

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que la Corée du Sud avait la volonté d’une réunification basée sur la liberté, la valeur universelle de l’humanité. Et celle-ci devrait permettre de rendre davantage libre les nord-Coréens. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministre de la Réunification au cours d’un briefing.Kim Young-ho a expliqué que Yoon Suk Yeol avait tenu ces propos, hier, après avoir écouté l’exposé de l’orientation des politiques du ministère. Ce dernier lui a affirmé que le régime de Kim Jong-un a récemment désigné le Sud comme un pays ennemi, faisant fi de l’ethnie coréenne et leur unité. Ainsi, selon lui, il est venu le moment pour le gouvernement de présenter activement sa vision de la réunification. Et d’ajouter qu’il en élaborera un « nouveau concept » reposant sur la philosophie du libéralisme.Ce nouveau plan reflètera, selon les propos rapportés par le ministre Kim, le problème du nucléaire nord-coréen, les droits de l’Homme dans le pays communiste et l’évolution de la situation internationale. D’après lui, le chef de l’Etat veut déployer le plus d’efforts possibles dans l’amélioration la qualité de vie et les droits des nord-Coréens, et également dans le soutien et la protection des réfugiés.