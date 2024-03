Football : Son Heung-min sacré meilleur joueur du match Aston Villa-Tottenham

Photo : YONHAP News

Son Heung-min ne déçoit pas les fans de football. Dimanche, l’attaquant de Tottenham a mené son équipe à la victoire lors de son match contre Aston Villa à Birmingham. Il a marqué un but et effectué deux passes décisives. Score final : 4-0. Et grâce à cet exploit, il a été désigné « meilleur joueur de la rencontre » par le site officiel de la Premier League.Le joueur sud-coréen permet ainsi à son équipe de se maintenir fermement dans le TOP4 du championnat d'Angleterre de football. Et cela n’est pas anodin car les quatre meilleurs clubs à l’issu de cette compétition sont automatiquement qualifiés pour l'UEFA Champions League de la saison suivante.Son Heung-min, qui a marqué 14 buts et effectué huit passes décisives en championnat cette saison, compte à ce jour 22 points d'attaque.