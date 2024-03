Pyongyang lance la construction d'usines dans treize de ses régions

Photo : YONHAP News

Les cérémonies de pose de la première pierre de futures usines se sont récemment succédées en Corée du Nord. L'agence de presse officielle du pays communiste a, en effet, annoncé le lancement de travaux dans treize régions au nord du 38e parallèle. Ceci dans le cadre de la politique de développement régional intitulée « 20 x 10 », présentée par Kim Jong-un en janvier. La KCNA n’a divulgué aucune information concernant le type ou l’utilité de ces usines.Cependant, il est probable que les travaux prennent en compte la rénovation d’installations déjà existantes. Il s'agit notamment de l'usine agroalimentaire à Gujang, de celle pharmaceutique d’Unsan et du centre de production d'engrais d’Euncheon.Lors de ces cérémonies de début de travaux étaient présents le secrétaire du département Organisation et Orientation (DOO) du Parti des travailleurs, Jo Yong-won, et les secrétaires du Comité central du parti, dont Ri Il-hwan et Kim Jae-ryong. Ces hauts officiels sont membres de la Commission centrale non permanente pour le plan « 20 x 10 ».La politique « 20 x 10 pour le développement régional » consiste, entre autre, à construire chaque année des usines industrielles dans vingt communes de Corée du Nord. Objectif : améliorer de manière significative, en dix ans, le niveau de vie de la population.