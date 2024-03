« Freedom Shield » : fin des exercices militaires Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que Séoul et Washington bouclent leurs exercices militaires conjoints « Freedom Shield », programmés pour le premier semestre de l’année. Les deux pays les ont débutés le 4 mars en Corée du Sud.A en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) et le Commandement des forces combinées sud-coréano-américaines (CFC), cette année, les militaires des deux alliés se sont entraînés sur un scénario reflétant l’évolution des menaces et de la situation sécuritaire.Les manœuvres se sont donc déroulées en simulant des opérations tous azimuts au sol, en mer, dans l’air, dans l’espace ou encore dans le cyberespace. Sans parler, bien évidemment, des menaces nucléaires de Pyongyang.Justement concernant les bravades nord-coréennes, les deux alliés ont appliqué le concept de réaction, dont ils mettent à jour les détails en ce moment-même. Il s’agit pour l’essentiel de dissuader, voire d’empêcher l’utilisation d’armes atomiques.A noter aussi que douze Etats membres du Commandement des Nations unies en Corée (UNC) ont eux aussi participé à ces exercices, qui suscitent cette année encore la colère de Pyongyang.Pendant la période des manœuvres, Kim Jong-un a multiplié ses visites à plusieurs troupes militaires. Et son pays a également tenté de brouiller les systèmes de géolocalisation GPS du sud de la péninsule. Cela dit, contrairement au passé, il n’a pas tiré de missiles balistiques.