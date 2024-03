MLB : les San Diego Padres arrivent à Séoul pour la série d’ouverture

Photo : YONHAP News

L’équipe de baseball américaine des San Diego Padres est arrivée en Corée du Sud. Elle participera à la série d'ouverture de la Ligue majeure de baseball (MLB) qui aura lieu pour la première fois dans le pays.L’avion charter transportant les joueurs de cette équipe a atterri à l'aéroport international d'Incheon aujourd’hui vers 13h30. Des journalistes nationaux et internationaux ainsi que les fans de baseball étaient présents à l'aéroport pour les accueillir. Kim Ha-seong, le premier joueur sud-coréen à remporter un gant doré de la MLB l'année dernière, a exprimé son intention de faire de son mieux cette saison encore.San Diego a organisé sa visite à Séoul avec environ 180 personnes, dont 31 joueurs. Il affrontera son rival les Los Angeles Dodgers, lors de deux matchs d'ouverture. Ces derniers se dérouleront au stade Gocheok Sky Dome de Séoul les 20 et 21 mars. Il s'agit de la neuvième fois qu'un match d'ouverture de la MLB est organisé en dehors des Etats-Unis. Et c'est la première fois qu'un match de saison régulière de la ligue américaine se tient au pays du Matin clair.LA Dodgers, qui est parti des USA plus tard que San Diego, devrait arriver à l'aéroport international d'Incheon cet après-midi.