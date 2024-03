Cinéma : Exhuma passe le cap des 10 millions de spectateurs

Photo : YONHAP News

Le thriller mystérieux « Exhuma » a passé le cap des 10 millions de spectateurs, dimanche matin, trente-deux jours après sa sortie dans les salles sombres. C’est le premier film à réaliser cette performance en 2024.Ceci n’est cependant pas une très grande surprise : « Exhuma » a occupé, chaque jour depuis le 22 février, la tête du box-office local. Il a d’ailleurs largement battu la concurrence qui était elle aussi très attendue : le deuxième volet de « Dune » et des drames primés « Past Lives » et « Poor Things ».Le film raconte l’histoire d’un géomancien - expert de la divination par l’observation de dessins au sol – affecté, avec trois de ses camarades, par de nombreux phénomènes mystérieux suite à l’exhumation d’un ancêtre issu d’une riche famille. Les rôles principaux sont joués par Choi Min-sik, Yoo Hae-jin et Kim Go-eun.