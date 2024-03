Gyeongbokgung : Gucci sponsorise la reproduction de deux peintures murales

Photo : YONHAP News

Les appartements de la reine dans le palais de Gyeongbok, baptisés « Gyotaejeon », présenteront la copie de deux peintures murales. Des « bubyeokhwa » en coréen. C’est ce qu’a annoncé l'Administration du patrimoine culturel du pays. A également été annoncé que c’est la maison de luxe Gucci qui a patronné la reproduction de ces tableaux.Les deux œuvres sont des tableaux peints sur du papier ou de la soie et qui ont été collés sur le mur. Elles sont appelées « hwajodo » : l’une d’elle est une représentation de fleurs et d'oiseaux, et sur l’autre, on reconnaît des pêches et des singes. Toutes les deux sont conservées au Musée national de Corée.Les tableaux ont été dévoilées au public pour la première fois en septembre 2020. C’était lors d'une exposition intitulée « La science de la lumière dévoile les secrets des patrimoines ». Selon le catalogue de l'exposition, les archives rédigées en 1918 montrent que les deux tableaux étaient collés sur les murs de la résidence de la reine à Gyeongbokgung.Pour information, Gucci avait organisé en mai dernier un défilé de mode au palais de Gyeongbok. Et à cette occasion, la marque de luxe et l'administration avaient signé un partenariat de coopération pour la préservation et l'exploitation des patrimoines culturels sud-coréens. La maison italienne avait promis une contribution. Et cette dernière sera affectée à la conservation du palais pour une durée de trois ans.