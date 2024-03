NewJeans va sortir son nouveau single en mai

Photo : YONHAP News

NewJeans va sortir son nouveau single le 24 mai. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, son label Adore. La branche de la maison de production Hybe Entertainment a déclaré que le groupe féminin de k-pop était prêt à surprendre de nouveau ses fans avec une nouvelle musique et une nouvelle performance.Ce nouveau single contiendra quatre morceaux : la chanson titre « How Sweet », « Bubble Gum » et leurs versions instrumentales. « Bubble Gum » sera d’ailleurs utilisée le mois prochain pour une publicité et une émission télévisée au Japon.NewJeans fera aussi ses débuts officiels, justement, dans l’archipel. Un single, qui comprendra « Supernatural » et « Right Now », y sera dévoilé le 21 juin. A cette occasion, le groupe organisera une rencontre avec ses fans japonais au Tokyo Dome, les 26 et 27 juin.