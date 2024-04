Météo : un temps clair et dégagé pour le premier jour d’avril

Photo : YONHAP News

Ce lundi, premier avril, nous avons droit à un temps ensoleillé dans tout le pays, et l’air sera également pur. Il fera très chaud à Séoul puisque la température grimpera jusqu’à 18°C pendant la journée. Mais attention, il fait frais le matin et le soir, habillez-vous donc en conséquence.Cette semaine, le temps continuera à être plus chaud que d’habitude, laissant enfin place au printemps. En particulier demain, la température diurne à Séoul augmentera à 23°C, montrant un temps printanier équivalent à la mi-mai. Quant au reste de la péninsule, les températures vont monter à 20°C à Daejeon, 22°C à Daegu, et 23°C à Gwangju.Pendant ce temps, dans la province de Gangwon, l’air est très sec. Le vent soufflera assez fort, augmentant les risques d’incendie. Un avertissement de temps sec est en vigueur. Et à partir de mardi après-midi, de la pluie tombera à Jeju, et continuera sa traversée jusqu'au Jeolla et dans la province de Gyeongsang du Sud dans la nuit, et elle s’étendra à l’échelle nationale après-demain.