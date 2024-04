La mise en œuvre de la classification à cinq niveaux des véhicules électriques débute aujourd’hui

Photo : KBS News

Les voitures électriques mises en vente en Corée du Sud se verront obligatoirement attacher une étiquette indiquant leur efficacité énergétique à partir d’aujourd’hui.Le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Ressources a annoncé hier que la classification de l'efficacité énergétique entrerait en vigueur à partir du 1er avril, et que les 278 modèles de voitures électriques vendus sur le marché national seraient munis d'une étiquette de classification, réparties en cinq niveaux.Cette initiative a été introduite dans le but de promouvoir la fabrication de voitures vertes à haute efficacité énergétique, incitant les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules qui peuvent parcourir de plus longues distances avec moins d'électricité, et de permettre aux citoyens d’en choisir plus facilement.Le niveau 1 comprend six modèles, dont la Hyundai Ioniq Electric. 54 modèles composent le niveau 2 (19,4 %), 73 modèles le niveau 3 (26,3 %), 83 modèles le niveau 4 (29,8 %), et enfin 62 modèles le niveau 5 (22,3 %).Les véhicules les plus efficaces, peuvent parcourir plus de 5,8 km par kWh. Les niveaux 2 à 5 peuvent parcourir respectivement de 5 à 5,7 km, de 4,2 à 4,9 km, de 3,4 à 4,1 km et moins de 3,3 km par kWh.Sur la base d'une distance annuelle moyenne parcourue de 13 323 km et d'un tarif de recharge normale de 364,5 wons/kWh, l’équivalent de 25 centimes d’euros, les frais de recharge annuels des véhicules de niveau 1 et de niveau 5 sont respectivement de 780 000 wons et 1,6 million de wons, soit une différence d'environ 840 000 wons, soit pas moins de 577 euros.