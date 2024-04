Unesco : demande d'inscription de la technologie et la culture de la fabrication du papier hanji

Photo : YONHAP News

La technologie et la culture de la fabrication du papier traditionnel coréen hanji sont en lice pour une inscription au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.L'Administration du patrimoine culturel sud-coréenne a annoncé aujourd'hui qu'elle avait soumis au siège de l’institution onusienne une demande d’inscription de « la connaissance traditionnelle, la technologie et la pratique culturelle de la fabrication du hanji ». Elle a expliqué qu’il s’agit d’un patrimoine qui met bien en avant la culture communautaire de la Corée, car il est enrichi par les compétences et les connaissances des artisans, ainsi que par la participation des habitants des villages, depuis la collecte de l'écorce de mûrier jusqu'à la fabrication.La demande sera examinée par le bureau de l'Unesco et le comité d'évaluation. La décision finale est attendue pour décembre 2026.