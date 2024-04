Météo-Corée : les cerisiers ont officiellement fleuri

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Les cerisiers sont en fleurs à Séoul. Météo-Corée a annoncé, hier, que les premières fleurs avaient été observées sur l’arbre qui se trouve devant la station météorologique située dans le quartier de Songwol, dans l’arrondissement de Jongno à Séoul. En effet, l’agence détermine la date de la première floraison des cerisiers dans la capitale lorsqu’au moins trois boutons sont observés sur une branche de ce dernier qui a plus de 60 ans.En raison du réchauffement climatique, la date de la première floraison a récemment été avancée, mais cette année elle a eu lieu une semaine plus tard qu’en 2023.Sur l’île de Yeoui, qui accueille depuis vendredi dernier le 18e Festival des fleurs de printemps, les pétales roses et blanches ont fait leur apparition le 31 mars dernier. C’est cinq jours plus tard que l’année dernière.