L’inflation atteint 3,1 % en mars

Photo : YONHAP News

En mars, les prix à la consommation ont progressé de 3,1 % sur un an comme au mois de février, selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat). Leur indice s’établit donc à 113,94.Les coûts des produits agricoles ont le plus augmenté : + 20,5 %. Les prix des pommes, des poires et des clémentines ont connu une progression vertigineuse. Ils se sont envolés de 88, 87 et 68 % respectivement.S’agissant des prix des biens industriels, de l’agroalimentaire, et des produits pétroliers, ils ont bondi de 2,2, 1,4 et de 1,2 %. C’est la première fois en 14 mois que les coûts de ces dérivés pétroliers sont repartis à la hausse. Quant aux prix des services, ils ont affiché une envolée de 2,3 %.Enfin, l’indice des prix à la consommation, hors produits agricoles et pétroliers, a grimpé de 2,4 %.