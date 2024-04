Photo : YONHAP News

Les températures de ce mardi sont à la hausse, atteignant environ 20°C. Avec le temps printanier, les fleurs de cerisiers ont officiellement fleuri hier à Séoul. L’air du matin est devenu plus doux et les journées sont devenues plus chaudes. Les températures atteindront jusqu'à 23°C dans la capitale, 24°C à Daegu et 25°C dans les provinces de Gangwon et de Chungcheong du Nord pendant la journée.Le temps sera clair dans la région centrale aujourd’hui, mais dans le sud et sur l’île de Jeju, il deviendra progressivement nuageux et pluvieux. De la pluie est donc attendue à Jeju dans la journée, et dans la province de Gyeongsang du Sud dès la soirée. Mercredi, les pluies printanières arriveront sur tout le pays.