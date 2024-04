Météo : un mercredi printanier mais pluvieux

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le temps est mitigé en Corée du Sud. Le ciel est couvert et il faut s’attendre à des précipitations épisodiques et des cumulus sur la grande majorité du pays. Dans l’après-midi, la partie nord connaitra une légère amélioration avec une alternance de nuages, d’averses et de périodes ensoleillées. Mais ça ne sera pas le cas du reste du territoire où de la pluie est prévue.Côté températures, elles baissent par rapport à celles d’hier mais restent sensiblement de saison. Dans l’après-midi, le temps est doux et printanier avec parfois des écarts importants selon les régions. D’après Météo-Corée, il fera ainsi 12°C à Gangneung et 20°C à Séoul la capitale du pays. Les régions intérieures et méridionales verront leur thermomètre osciller entre 14 et 18°C. Le mercure affichera jusqu’à 17°C à Gwangju, 15°C à Daegu, 16°C à Busan et 18°C sur l’île insulaire de Jeju.