Particules ultrafines : leur densité tombe à un niveau record à Séoul

Photo : YONHAP News

La densité des particules ultrafines a atteint son niveau le plus faible à Séoul depuis le lancement, en décembre dernier, du cinquième programme de gestion saisonnière des particules fines.Introduit en 2019, ce dispositif est mis en place chaque année pendant quatre mois, de décembre à mars. Il consiste notamment à limiter la circulation de véhicules, de classe cinq, dits les plus polluants, dans la capitale sud-coréenne.Au cours de ces quatre mois, le nombre de véhicules contrôlés était, en moyenne, de 46 par mois. Il s’agit d’une chute importante de 51 % sur un an et de 97 % par rapport à la période durant laquelle le deuxième programme avait été mené il y a trois ans.La municipalité a détaillé que la densité moyenne de particules ultrafines s’était élevé à 22㎍/㎥ de décembre 2023 à mars de cette année. Avant d’ajouter que le chiffre a baissé de 37 % par rapport à la période de décembre 2018 à mars 2019, durant laquelle le programme n’était pas encore mis en œuvre.