Les moins de 10 ans passent 1 heure 15 min par jour sur leur smartphone

Photo : YONHAP News

L’utilisation du téléphone portable est devenue monnaie courante dans la société d’aujourd’hui. Mais, il est frappant de constater que les enfants l’utilisent de plus en plus.Selon le rapport de l’Institut coréen de développement de l’information et de la société (KISDI) intitulé « Comportements et restrictions des médias chez les enfants et les adolescents » publié aujourd’hui, le temps moyen quotidien d’utilisation du smartphone par les enfants de moins de 10 ans a augmenté de 11 minutes par jour, atteignant 1 heure et 15 minutes l’année dernière.Le KISDI a tiré ces conclusions en analysant les résultats d’une enquête menée en 2023 auprès de 4 077 foyers (9 757 personnes).Mais ce phénomène n’est pas seulement propre aux jeunes enfants. Le temps d’utilisation du smartphone par les adolescents de 10 à 19 ans a également augmenté, passant de 2 heures et 33 minutes à 2 heures et 41 minutes par jour.Cependant, les enfants et les adolescents lisent de plus en plus. Le temps moyen quotidien de lecture des journaux, des livres et des magazines par les adolescents était de 3 heures et 24 minutes, tandis que celui des enfants de moins de 10 ans était de 2 heures et 44 minutes. Il s’agit d’une augmentation de 12 minutes respectivement par rapport à l’année précédente.En parallèle, plus de la moitié des foyers (51,6%) limitent l’utilisation des médias (jeux vidéos, internet, télévision, etc) par leurs enfants de moins de 19 ans. Et une tendance est observée. Les parents qui y passent un temps considérable restreignent davantage cet accès à leurs enfants.Selon les résultats de l’enquête, les adultes qui contrôlaient l’utilisation des smartphones par leurs enfants passaient en moyenne 3 heures et 15 minutes par jour sur leur propre smartphone, contre 2 heures et 42 minutes pour ceux qui n’imposaient aucune limite.