Corée du Nord : plusieurs morts et blessés lors d’un entraînement militaire de sauts en parachute

En Corée du Nord, plusieurs soldats ont été tués et blessés dans un accident survenu lors d’un entraînement de sauts en parachute d’une troupe aéroportée.A en croire une source bien informée de la situation au nord du 38e parallèle, le drame remonte au 15 mars. Ce jour-là, l’unité menait des exercices de mise à terre malgré de violentes bourrasques. Car Kim Jong-un assistait à l’opération. A cause des rafales de vent, le parachute ne s’est pas ouvert complètement et les voiles se sont emmêlées. L’accident a fait plusieurs morts et blessés et ceux-ci ont été transférés à l’hôpital. Parmi les victimes figurent des jeunes âgés de 20 à 25 ans.Selon la même source, citée par la KBS, il était raisonnable de décaler les entraînements par un temps pareil. Mais les commandants de l’armée ont été obligés de les effectuer, puisque le dirigeant suprême et sa fille Ju-ae y étaient présents.De fait, les conditions météorologiques sont un facteur important pour les sauts en parachute. L’armée sud-coréenne ne les organise pas, lorsque le vent souffle à une vitesse supérieure à 8,7 m/s.Kim III a visité le 24 mars, neuf jours après la tragédie, la 105e division blindée Ryu Kyong Su, une unité de chars. D’après l’information relayée par l’agence de presse d’Etat, la KCNA, le leader a alors supervisé le repas des soldats plutôt que leurs exercices militaires. Cela peut illustrer que son déplacement aurait eu pour but de rehausser leur moral.