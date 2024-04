Le gouvernement s’active pour relancer l’industrie nucléaire

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continue de concrétiser les engagements pris par le président de la République lors des débats avec ses concitoyens, menés depuis le début de l’année.Aujourd’hui, il a annoncé une des mesures en ce sens. Elle concerne cette fois l’industrie nucléaire. De fait, l’exécutif a décidé de débloquer des fonds d’un crédit de près de 100 milliards de wons d’ici la fin de l’année, dont plus de la moitié dans le courant du mois. Avec un taux d’intérêt inférieur de moitié à celui de la moyenne des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises. L’enjeu est d’inciter les firmes du secteur, en particulier les PME et les ETI, à investir dans l’industrie en question.Pour cela, le ministère compétent, celui de l’Industrie et de l’Energie, a conclu aujourd’hui un accord de soutien financier avec six institutions bancaires.Pour rappel, Yoon Suk Yeol veut se démarquer de son prédécesseur, Moon Jae-in, sur la politique nucléaire. Au point qu’il en fait un chantier prioritaire de son mandat. Dans cette optique, le chef de l’Etat conservateur a promis, en février dernier, son soutien total pour faire de 2024 la première année du redressement de la production nucléaire.