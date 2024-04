Foire du livre pour enfants de Bologne : la Corée du Sud sera présente pour la 61e édition

La Corée du Sud sera elle aussi représentée à la Foire du livre pour enfants de Bologne en Italie, prévue, cette année, du 8 au 11 avril.L’Agence sud-coréenne pour la promotion de l’industrie de l’édition (KPIPA) y installera un pavillon pour faire découvrir aux visiteurs la littérature du pays du Matin clair pour la jeunesse et pour promouvoir les exportations des droits de livres. Elle bénéficie pour cela d’un soutien financier de 300 millions de wons, octroyé par son ministère de tutelle, celui de la Culture.Soixante-sept créations incontournables de 15 auteurs y seront exposées. Autre événement attendu : la rencontre et le dialogue avec six auteurs sud-coréens. Et pour les ventes à l’international, seront présentés notamment les ouvrages emblématiques de trois autrices, dont Lee Geum-yi, une des six finalistes pour le prestigieux Prix Hans Christian Andersen 2024. Le tout aux côtés de 100 autres œuvres choisies par 36 éditeurs.Temple mondial de l'édition jeunesse, la « Bologna Children's Book Fair » fête cette année ses 61 ans. C’est l’un des plus importants salons internationaux consacrés à la littérature pour enfants. Chaque année, plus de 1 000 maisons d’édition et pas moins de 5 000 professionnels du secteur venant de 70 pays y participent.