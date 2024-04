Séoul prend part à la rénovation des temples d’Angkor au Cambodge

Photo : YONHAP News

Des experts sud-coréens participeront aux travaux de restauration des vestiges d’Angkor Vat au Cambodge. Ces temples de l’ancien empire khmer sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco.La Fondation sud-coréenne pour l’héritage culturel (KCHF) a annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole en la matière avec l’autorité locale APSARA, chargée de conserver et gérer cette merveille du monde.En vertu de cet accord, la fondation prendra part aux travaux de rénovation de la partie nord-est de l’angle du troisième étage de la célèbre tour Bakan, et ce jusqu’à 2026.Le pays du Matin clair est le cinquième Etat à participer au projet. Les quatre autres nations sont l’Allemagne, le Japon, l’Italie et les Etats-Unis.La KCHF avait déjà restauré les temples de Preah Pithu d’Angkor et la Terrasse des Eléphants, conjointement avec la Korea Foundation, une organisation chargée de soutenir la diplomatie publique.