Yoon Suk Yeol promet d’accélérer l’exécution des projets annoncés lors des débats avec les citoyens

Photo : YONHAP News

Le président de la République a convoqué aujourd’hui une réunion interministérielle. Objectif : faire le point sur les mesures de suivi à mettre en place afin de mener les projets économiques annoncés lors des débats de Yoon Suk Yeol avec ses concitoyens.Dans sa prise de parole, le chef de l’Etat a promis d’amender les décrets et les ordonnances dans le courant du premier semestre, si possible, ou d’ici la fin de l’année au plus tard, le cas échéant, pour exécuter les programmes.Le dirigeant a par ailleurs affirmé que son administration faisait tout son possible pour que l’Assemblée nationale puisse voter les projets ou les propositions de loi sur la vie quotidienne avant sa législature actuelle, qui prendra fin en mai. Parmi ces législations qui attendent d’être adoptées figurent notamment celle qui permettra aux enseignes de la grande distribution de décaler les jours de fermeture, du week-end à un jour de la semaine.Le président Yoon s’est aussi engagé à élaborer, le plus rapidement possible, des projets de loi visant à concrétiser ses annonces faites dans le cadre des débats. Et cela bien évidemment de sorte qu’ils soient votés dès le renouvellement du Parlement.Le numéro un en a profité pour préciser que ses déplacements pour les débats correspondent à une distance totale de 5 570 km. C’est dix fois plus long que celle entre Séoul et Busan, la deuxième ville du pays. Avant d’ajouter y avoir rencontré 1 813 personnes.