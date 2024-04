Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le ciel est considérablement couvert au pays du Matin clair. Le soleil a peiné à faire son trou ce matin et a quelque peu transpercé le voile gris dans l’après-midi dans plusieurs villes, dont Jeju. Cependant, ces périodes d’ensoleillement ont été ternies par des averses.Les habitants de la Corée du Sud ont toutefois pu profiter de températures idéales. A plus de 10°C dans la matinée, le mercure a grimpé jusqu’à 20°C à Séoul, la maximale du jour, au cours de la journée. Les autres villes n’ont pas été en reste : Gwangju a enregistré 18°C, Daejeon et Jeju 17°C, et Daegu et Busan 16°C, entre autres.