Législatives : dernière ligne droite de la campagne

Photo : KBS News

Aujourd’hui, à six jours des élections législatives, la campagne est entrée dans la dernière ligne droite. Les candidats et leurs partis jettent alors leurs dernières forces dans la bataille. Il s’agit bien évidemment de séduire les électeurs indécis, surtout dans les circonscriptions où les pronostics sont particulièrement serrés.Han Dong-hoon, chef intérimaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement conservateur du président Yoon Suk Yeol, a sillonné les circonscriptions de Séoul et du sud de la province de Gyeonggi, qui l’entoure. Là où les prétendants de sa formation sont au coude à coude avec leurs rivaux du Minjoo.Justement, le patron de la principale force de l’opposition, de centre-gauche, Lee Jae-myung, est quant à lui allé soutenir les candidats de son parti dans trois grandes villes du sud-est du territoire, Busan, Ulsan et Daegu.C’est dans ce contexte que les votes anticipés seront organisés demain et après-demain pour les électeurs qui ne pourront pas se rendre aux urnes le jour du scrutin. Le PPP et le Minjoo les appellent à aller voter nombreux. Pour eux, le taux de participation de ces deux jours de vote peut faire basculer les résultats. Un avis qui n’est pourtant pas partagé par des experts en la matière.Quoi qu’il en soit, ce taux n’en finit pas de progresser. Car les électeurs peuvent aller glisser leur bulletin de vote n’importe où dans le pays. En revanche, le jour du scrutin, ils doivent le faire dans la circonscription où ils sont domiciliés.