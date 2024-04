Sondage : la vie quotidienne, la natalité et l’économie sont les priorités absolues pour le prochain Parlement

Photo : YONHAP News

Voici un sondage montrant ce qu’attendent les sud-Coréens des députés élus le 10 avril. Son résultat a été publié aujourd’hui.Selon cette enquête réalisée par la Chambre de commerce et d’industrie (KCCI), la majorité des personnes interrogées estiment que l’amélioration de leur vie quotidienne, la lutte contre la baisse de la natalité et le redressement économique sont les priorités auxquelles les nouveaux parlementaires devront s’atteler.Or, quatre des promesses électorales emblématiques du Parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle, ont été plébiscitées par ces répondants. Ils sont les plus nombreux (8,5 %) à insister sur la nécessité de relever le plafond de la garantie des dépôts bancaires, qui est actuellement de 50 millions de wons par chaque établissement.Du côté des programmes électoraux de sa formation rivale, le Minjoo, le soutien aux entreprises adoptant la semaine de quatre jours ou de quatre et demi a été le plus apprécié, avec 5,9 % des sondés. Mais une différence est constatée entre les générations. Ce changement se place en première position chez les 20-39 ans, mais en deuxième chez les quadragénaires et en 19e chez les quinquagénaires.Le sondage a été mené sur la plateforme de communication de la KCCI (sople.me). Un total de 12 000 personnes ont été interrogées du 22 au 29 mars.