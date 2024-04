Tir d’un nouvel IRBM hypersonique de Pyongyang : Washington est en étroite consultation avec les alliés

Photo : KBS News

La Corée du Nord a annoncé, mercredi, avoir réussi le tir d'essai d'un nouveau type de missile balistique hypersonique à portée intermédiaire, appelé IRBM, à combustible solide.A ce propos, le porte-parole du département américain de la Défense a déclaré, hier, lors d’un briefing, que les États-Unis étaient au courant de cet essai et qu'ils étaient en étroite consultation avec les alliés de la région.Interrogé sur les préoccupations concernant la coopération militaire entre Pyongyang, Moscou et Pékin, Patrick Ryder a répondu que la décision de coopérer avec qui relevait de la souveraineté de chaque pays. Cependant, il a indiqué que, si on observait des activités malveillantes telles que la fourniture à la Russie de capacités permettant d'attaquer l'Ukraine, cela poserait problème. Il a ensuite précisé que Washington continuerait à surveiller la situation.Le porte-parole a ajouté que les USA se concentraient sur la coopération avec leurs alliés et partenaires pour garantir la sécurité et la stabilité régionales, et qu'ils continueraient à le faire à l'avenir.