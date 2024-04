Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Otan : Cho rencontre ses homologues

Photo : YONHAP News

Cho Tae-yul a participé les 3 et 4 avril à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) à Bruxelles.Le chef de la diplomatie du pays du Matin clair a tenu, hier, des discussions bilatérales avec Josep Borrell Fontelles, haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne. Ils ont discuté de l'importance de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre la Corée du Sud et l'UE. Le ministre sud-coréen a également rencontré son homologue belge, Hadja Lahbib. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale à différents niveaux pour promouvoir la stabilité et la prospérité en Europe et dans la région Asie-Pacifique.Cho s’est également, mercredi, entretenu avec son homologue italien, Antonio Tajani. Il a proposé de coopérer pour assurer une synergie entre les résultats du sommet Corée du Sud-Afrique et du sommet sur l'intelligence artificielle (IA), organiser cette année par Séoul. Le haut diplomate italien, pour sa part, a souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et de l'investissement.Lors de sa rencontre avec le ministre turc, Hakan Fidan, Cho a proposé de créer un modèle de coopération réussi dans les domaines de l'industrie de la défense et du nucléaire. Son interlocuteur a, lui, exprimé son espoir de voir les relations bilatérales approfondies dans les domaines des échanges de haut niveau, de l'éducation, de la défense, ainsi que du commerce et de l'investissement.