Action collective des médecins : le Premier ministre déclare continuer le dialogue

Photo : YONHAP News

Le chef du gouvernement a commenté la rencontre d’hier entre le président de la République et le président du comité d'urgence de l'Association coréenne des internes et résidents (KIRA).Lors de la réunion du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) de ce matin, Han Duck-soo a déclaré que l’exécutif et les médecins internes et résidents avaient à peine entamé le processus de dialogue. Avant d’ajouter que l’exécutif continuera à discuter de manière flexible, mais en respectant ses principes.Le Premier ministre a souligné que le gouvernement cherchait à améliorer clairement les conditions de formation de ces jeunes docteurs à travers cette réforme du système de santé. Il a annoncé que le soutien financier destiné à leur formation serait élargi. Il a également fait savoir qu'un projet pilote débuterait en mai pour réduire de manière significative leur nombre d'heures de travail consécutives, qui est actuellement de 36 heures.Han a aussi exprimé sa gratitude envers les citoyens pour leur coopération, ainsi qu’envers le personnel médical qui travaille sur le terrain. Il a indiqué que, grâce à eux, le système de soins d'urgence fonctionnait relativement bien jusqu'à présent, malgré les conditions difficiles. Selon lui, le gouvernement a déjà mis en œuvre diverses mesures pour garantir un approvisionnement en personnel de remplacement. De plus, un système de transfert et de répartition entre les hôpitaux a été établi pour minimiser les dommages causés aux patients.Le Premier ministre a également déclaré à l'intention du secteur médical que la volonté de réforme du gouvernement était ferme. Ensuite, affirmant que l’exécutif était ouvert au dialogue, il lui a demandé de faire confiance à sa sincérité et à sa bonne volonté, et de participer aux discussions.