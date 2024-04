Sommet Séoul-Pékin-Tokyo : discussion en cours pour sa tenue en mai

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen est en pourparlers en vue d’organiser le sommet trilatéral avec Pékin et Tokyo à Séoul le mois prochain. Un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que le calendrier n’avait pas encore été fixé, mais que des discussions étaient en cours.Plus tôt, Kyodo News a rapporté, en citant plusieurs sources diplomatiques, que la Corée du Sud devrait organiser la réunion trilatérale et que l’ordre du jour comprendrait la coopération économique et les échanges humains.Les trois nations accueillent le rassemblement de leurs dirigeants depuis 2008 tour à tour. Mais il est suspendu depuis le sommet à Chengdu en Chine tenu en décembre 2019, en raison de la pandémie de COVID-19.Pour rappel, les ministres des Affaires étrangères des trois pays d’Asie du Nord-Est ont confirmé leur volonté de relancer ce rendez-vous dans les plus brefs délais, lors de leur rencontre à Busan en novembre dernier.