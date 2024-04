Séisme à Taïwan : Séoul exprime ses condoléances et propose son soutien

Photo : KBS News

La Corée du Sud a exprimé ses profondes condoléances aux victimes du séisme survenu mercredi à Taïwan.Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré, hier, lors d'un briefing régulier, que le gouvernement déplorait les pertes de vies humaines et les dommages matériels considérables. Lim Soo-suk a souligné que Séoul était prêt à fournir le soutien nécessaire pour les opérations de secours et de rétablissement des dégâts.Ce tremblement de terre d'une magnitude de plus de 7 est survenu avant-hier dans la région de Hualien. Il a fait neuf morts et un millier de blessés.Le porte-parole a fait savoir que six sud-Coréens avaient été temporairement isolés, mais qu’ils avaient été évacués vers des endroits sûrs.