Visiter la place de Gwanghwamun avec un guide IA

Photo : YONHAP News

Avec le développement technologique, il sera bientôt possible de visiter la place de Gwanghwamun, située au cœur de Séoul, avec un guide IA. Créé en collaboration par la municipalité de Séoul et l’opérateur de télécommunication KT, ce service, qui opérera à partir du 17 avril, consiste à fournir des informations sur ce lieu historique à travers de courtes vidéos présentées par l’intelligence artificielle.Son utilisation est simple. Il suffit de scanner le code QR installé sur le site avec un smartphone. Il existe, au total, 14 contenus concernant entre autres l’histoire et les installations représentatives de la place comme la statue du roi Sejong le Grand, à qui on doit l’invention du hangeul, l’alphabet coréen.Le service sera disponible en cinq langues : coréen, anglais, chinois, japonais et espagnol. La capitale sud-coréenne et KT ont déclaré poursuivre leur coopération afin d'ajouter d’autres langues étrangères et mettre à jour les contenus.