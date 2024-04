Think tank américain : Washington doit soutenir le potentiel sommet Tokyo-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis devraient vivement espérer que le sommet nord-coréano-japonais ait lieu, comme le veut le Premier ministre nippon Fumio Kishida. C'est ce qu'a souligné Eric Gomez, chercheur en chef de l'Insitut Cato, un think tank américain basé aux Etats-Unis. Il a exposé son point de vue sur la question dans son article publié hier dans National Interest, une revue de géopolitique américaine.L’Américain y a expliqué que l'éventuelle rencontre entre Kim Jong-un et Kishida valait le coup d’être effectuée. Selon lui, même si elle se conclut par un échec, cela n’aurait pas de grand impact comparé à la situation actuelle. Il a toutefois précisé que ce sommet ne donnerait pas non plus une grande avancée dans la situation géopolitique régionale.Gomez a également indiqué que la réaction nord-coréenne, bien qu'incohérente, n'était pas hostile, comparée à ses réponses violentes à l'égard des propos sud-coréens et américains.Le spécialiste a d'ailleurs réfuté la possibilité que Pyongyang utilise ce possible sommet Tokyo-Pyongyang pour diviser l'alliance Séoul-Washington-Tokyo. Selon lui, Fumio Kishida ne fera pas à l'Etat ermite de concessions qui puissent ébranler sa relation avec ses alliés, l'intérêt sécuritaire de l'archipel dépendant principalement de ces deux derniers.Qui plus est, le chercheur a mis en avant que toute tentative de rapprochement diplomatique serait bienveillante, étant donné que la péninsule se trouve actuellement dans la pire des situations. Et d'ajouter que lors du sommet avec Kishida, prévu le 10 avril, Biden devrait exprimer son soutien à l'éventuelle rencontre avec le leader nord-coréen que le Japon souhaite organiser.