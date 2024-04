Climate Card : les ventes dépassent le million

Photo : YONHAP News

La « Climate Card », une carte d’abonnement aux transports en commun de la ville de Séoul, a dépassé vendredi dernier le cap du million d'exemplaires vendus, 70 jours après sa mise en service. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, la municipalité.Le nombre total de carte vendues s'élevait à 1 008 000 exemplaires le 5 avril à 16 heures. Par type, 493 000 cartes mobiles et 515 000 cartes physiques ont été achetées. Ce chiffre inclut toutes les cartes rechargées après leur expiration de 30 jours.Le nombre d'utilisateurs quotidiens du tarif métro-bus, soit 62 000 wons par mois (environ 42 euros) augmente significativement. Il est passé de 71 452 le premier jour de mise en service le 27 janvier à 503 829 le 2 avril.La ville de Séoul a analysé que l'expansion des services tels que la réduction de frais d’utilisation pour les jeunes et l’inclusion de la ligne d'or de Gimpo, l’un des aéroports internationaux proches de Séoul, ont eu un impact positif sur les ventes.La municipalité étendra également les moyens de recharge aux cartes de crédit et de débit d'ici la fin du mois. Jusqu’à présent, pour les cartes physiques, il fallait recharger en liquide à des bureaux dans les stations de métro. De plus, elle prévoit de fournir divers services, tels que des réductions pour l'entrée dans des installations culturelles et de parcs comme le Grand parc de Séoul, ainsi que la sortie d’un pass court terme pour les touristes.