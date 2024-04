KIDD : Séoul et Washington discuteront ce jeudi des questions de sécurité

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis tiendront, ce jeudi, la 24e réunion du Dialogue de défense intégré (KIDD) à Washington.Le rassemblement réunira Cho Chang-rae, le ministre adjoint de la Défense pour la politique, du côté du pays du Matin clair, et Ely Ratner, le secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité en Indopacifique, ainsi que le vice-secrétaire adjoint par intérim à la Défense pour l'Asie de l'Est des Etats-Unis, Andrew Winternitz.Séoul et Washington discuteront des questions sécuritaires liées à leur alliance de manière globale. Ils aborderont la collaboration politique pour répondre aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, le renforcement de leur posture de défense et le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon) sous conditions.Le ministère sud-coréen de la Défense a fait savoir que des mesures de coopération concrètes pour réaliser la « vision de la défense de l’alliance USA-ROK (République de Corée) » seraient aussi traitées durant la réunion. Rappelons que Séoul et Washington avaient dressé cette vision lors de la 55e réunion consultative sur la sécurité (SCM), tenue l’an dernier. La vision consiste à renforcer la dissuasion élargie, mettre à jour les capacités de l’alliance et consolider la coopération sécuritaire régionale.