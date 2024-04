Photo : YONHAP News

Ce deuxième mardi du mois d’avril, les températures sont douces, le soleil brille et le ciel est bleu sur tout le pays du Matin clair.Sur le chemin du travail il fait 6°C à Chuncheon, la minimale, 10°C à Séoul, 11°C à Busan et 12°C, la maximale, à Yeosu et sur l’île méridionale de Jeju. Le mercure affiche 7°C à Gangneung, 8°C à Suwon Andong et et Jeonju et 10°C à Daegu et Mokpo.Cet après-midi, la température la plus basse sera pour Gangneung avec 11°C. La maximale sera pour le Jeolla qui enregistrera 21°C. Il fera 20°C dans tout le quart nord-ouest, 17°C à Busan et 18°C à Jeju.