Photo : YONHAP News

Les Marines sud-coréenne et américaine se sont récemment entrainées conjointement à la guerre de mines.Leur exercice est organisé régulièrement. Il s’est déroulé cette fois pendant neuf jours pour se terminer aujourd’hui, au large de la côte de Pohang dans le sud-est du pays du Matin clair. Objectif : mieux se préparer à la lutte contre les mines marines.La mine marine est un engin explosif placé dans l’eau pour détruire des navires ou des submersibles.Pour les opérations, la Corée du Sud a déployé six vedettes, des patrouilleurs et des hélicoptères. Côté américain : trois vaisseaux de guerre et deux hélicoptères.