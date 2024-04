Météo : douceur et cumulus

Photo : YONHAP News

En ce deuxième mercredi du mois d'avril, férié puisque ce sont les législtaives, le temps est doux pour aller voter mais les rayons du soleil sont quelque peu cachés par les nuages. En effet, même s'il fait très beau sur toute la côte est, il fait presque gris sur le reste du territoire. Et cette tendance se poursuivra dans l'après-midi.Concernant les températures, il faisait entre 3 et 9°C tôt le matin mais elles ont très vite augmenté puisqu'à 10h45, il fait entre 13 et 15°C sur tout le territoire et jusqu'à 16°C sur l'île méridionale de Jeju et Gangneung. Séoul et Busan enregistrent quant à elles 15°C.Cet après-midi, il fera entre 19 et 21°C, dont 20°C dans la capitale, mais Météo-Corée a prévu des températures plus fraîches sur la côte sud. En effet, il fera 16°C à Ulsan, 17°C à Busan et 18°C à Mokpo.