Prix Booker International : « Mater 2-10 » de Hwang Sok-yong finaliste

Photo : YONHAP News

« Mater 2-10 » de l'écrivain sud-coréen Hwang Sok-yong a été retenu dans la liste finale du Booker International 2024. L'ouvrage traduit en anglais par Sora Kim-Russell et Youngjae Josephine Bae figure donc parmi les six romans finalistes dévoilés mardi sur le site Internet de ce prestigieux prix littéraire britannique.L'œuvre originale en coréen a d’abord été publiée dans un webzine mensuel, Channel Yes, sous forme de feuilleton entre 2019 et 2020. Elle est ensuite parue sous forme de volume chez la maison d'édition Changbi en 2020.Selon le jury, « Mater 2-10 » dépeint vivement la vie des travailleurs coréens ordinaires depuis l'ère coloniale japonaise jusqu'au XXIe siècle en passant par la Libération.Le Prix Booker International récompense depuis 2005 les meilleurs romans du monde traduits en anglais. En 2016, la sud-Coréenne Han Kang a remporté cette distinction avec « The Vegetarian », traduit par Deborah Smith.Hwang Sok-yong a déjà vu son nom figurer sur la liste des pré-finalistes du prix en 2019, avec son roman « At Dusk ».Le nom du lauréat de l’édition 2024 sera dévoilé le 21 mai prochain à Londres.