Netflix : « Parasyte : The Grey » en tête des séries télévisées non anglophones

Photo : YONHAP News

Dès sa sortie, « Parasyte : The Grey », réalisée par Yeon Sang-ho, s’est retrouvée en tête du classement hebdomadaire des séries télévisées non anglophones sur Netflix.Selon la mise à jour du classement publiée, aujourd’hui, par le géant du streaming vidéo, la série de science-fiction a été visionnée 6,3 millions de fois, du 1er au 7 avril. Elle figurait dans le Top 10 de la catégorie dans un total de 68 pays, et s’est hissée à la première place dans huit d'entre eux, dont la Corée du Sud, les Philippines et la Malaisie.« Parasyte : The Grey » est un spin-off du manga « Parasite », honoré du prix Seiun. Il s'agit d'une récompense japonaise pour les œuvres de science-fiction, en 1996. L’actrice Jeon So-nee interprète Jeong Su-in, dont une partie du corps est contrôlée par une parasite. Quant à Koo Kyo-hwan, le role de Seol-Kang-woo, qui recherche sa petite sœur disparue.