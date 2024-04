Législatives : la NEC mobilise 215 000 personnes pour gérer le scrutin

Photo : YONHAP News

La Commission nationale des élections (NEC) mobilise aujourd’hui 215 000 agents, dont 139 000 pour la gestion du vote et le reste pour le dépouillement. Un total de 14 259 bureaux de vote et 254 lieux de dépouillement ont été installés dans tout le pays.L’institution, responsable du bon déroulement des législatives, se concentre notamment sur la détection de caméras de surveillance dans les isoloirs et les sites de dépouillement. Pourquoi ? Parce qu’il a été récemment révélé qu’un youtubeur avait installé illégalement des caméras de surveillance dans une quarantaine de bureaux de vote par anticipation.Les agents de gestion du scrutin inspecteront alors les locaux sans cesse jusqu’à la fin du scrutin. Des policiers ont aussi été mobilisés pour répondre à des situations imprévues, et des témoins observent, de leur côté, le processus de vote.A 18h, une fois le vote terminé, les urnes seront transférées par la police pour le dépouillement. Et, ce, bien sûr, en présence des témoins. Puisqu’à partir de cette édition des législatives, les voix seront comptées encore une fois à la main, le processus prendra environ deux heures de plus que d’habitude.