Météo : températures printanières et temps mitigé

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, comme hier, les températures sont douces mais le ciel reste nuageux. Cela s’accompagnera même de quelques gouttes dans la matinée dans la région de Séoul, et cet après-midi dans le Jeolla et sur l’île insulaire de Jeju. Mais point positif : les feuilles apparaissent sur les arbres et les fleurs bourgeonnent un peu partout.Sur le chemin du travail après un jour férié en raison des législatives, il fait 12°C dans la capitale, tout comme à Cheongju. Dans le reste du pays, le mercure est assez similaire : il affiche entre 10 et 11°C sur la côte ouest et la côte sud. Il fait 9°C à Andong et 13°C à Gangneung.Dans la seconde partie de journée, les régions les plus fraîches seront aujourd’hui encore celles du sud du territoire : il fera entre 17 et 19°C de Busan à Mokpo en passant par Jeju. Le reste des températures oscillera entre 20°C à Séoul, Suwon, Jeonju et Andong, 21°C à Daegu et 22°C à Cheongju et Daejeon.