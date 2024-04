Asia Star Entertainer Awards 2024 : TXT remporte 4 récompenses

Photo : YONHAP News

Nouvelle cérémonie de récompense pour les artistes de k-pop. Les Asia Star Entertainer Awards 2024 (ASEA) ont eu lieu, hier, pour la première fois à Yokohama, au Japon. La toute nouvelle cérémonie de remise de prix lancée par Newsen et star1 Magazine célèbre les meilleurs artistes de k-pop et chanteurs asiatiques qui ont eu un impact important dans le monde en 2023.Un grand nombre de groupes était présent à la cérémonie de remise des prix. Et en ce qui concerne les vainqueurs, Jungkook, de BTS, a gagné dans la catégorie « Chanson de l’année » avec « Seven ». De Big Hit Music, toujours, Tomorrow X Together a empoché quatre trophées : celui d’« Artiste de l’année », de « Leader mondial de la k-pop », de « Meilleure performance » et le prix « Platinium ».Du côté de JYP Entertainment, Stary Kids a gagné dans deux catégories : « Album de l’année » avec « 5-Stars » et l’« ASEA Daesang ». TREASURE, de YG Entertainment, s’est imposé pour le « Meilleur groupe hip-hop » et le « Meilleur artiste en tournée ». Teamin, membre de Shinee lancé par SM Entertainment, est lui reparti avec la distinction du « Meilleur concept » et de la « Meilleure performance solo ».Les nouveaux idoles n’ont pas non plus été oubliés. Dans la catégorie « Meilleurs débuts », trois groupes se sont démarqués : TWS de Hybe, NCT Wish de SM et ZEROBASEONE de WakeOne.