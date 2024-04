Législatives : Yoon Suk Yeol admet sa défaite, ses équipes démissionnent

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol prend acte de la défaite de son parti aux législatives d’hier. Le président de la République en a fait part par le biais de son secrétaire général.Lors d’un point de presse aujourd’hui, Lee Kwan-sup a précisé que le chef de l’Etat « avait humblement accepté la volonté de ses concitoyens et promis de changer sa manière de gouverner ainsi que de faire tout son possible pour stabiliser l’économie et la vie du peuple ».A ce propos, un haut responsable de la présidence a parlé de la nécessité de remodeler l’équipe de Yoon au Bureau de Yongsan. Selon lui, plusieurs conseillers présidentiels ont d’ores et déjà présenté leur démission. Parmi eux, tous les premiers secrétaires, dont Lee, Sung Tae-yoon, à la coordination politique, Lee Do-woon à la communication et Han Oh-sup aux affaires politiques, entre autres.On a également appris que le Premier ministre, Han Duck-soo, avait lui aussi annoncé son intention de quitter ses fonctions. Il est possible que certains de ses ministres lui emboîtent le pas pour assumer la responsabilité de la déroute électorale.Cependant, les responsables du Conseil présidentiel de sécurité nationale (NSC) sont épargnés par ce raz-de-marée de démissions. Et ce, en considération de la gravité de la situation diplomatique et sécuritaire. La Corée du Nord multiplie ses provocations. Et des conflits armés se déroulent actuellement dans plusieurs régions du monde.A propos du changement de la méthode de la gouvernance du pays, le président Yoon pourrait dorénavant recevoir les chefs d’opposition pour une coopération et une communication étroites avec eux, selon son entourage. Cela n’était jamais arrivé depuis sa prise de fonctions en mai 2022.